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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

يوم عاشوراء.. سبب التسمية والاعمال المستحبة

عاشوراء
عاشوراء

يوم عاشوراء.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن يوم عاشوراء وذلك استعدادًا لصيامه لما له من فضل كبير في السنة النبوية وفرصة للمسلمين لتكفير السنة الماضية من الذنوب والخطايا.

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صيام عاشوراء


ويأتي يوم عاشوراء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، حيث كان رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" يحث المسلمين على صيامه.

سبب التسمية 


وقد سُمي يوم عاشوراء بهذا الاسم نظرًا لانه هو اليوم العاشر من شهر محرم وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وليس اليوم التاسع من الشهر.
 
وعن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول  صلّى الله عليه وسلّم - قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة» رواه النَّسائي في السّنن الكبرى.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال"ما رأيت النّبي "صلّى الله عليه وسلّم  يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان» رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد

يوم عاشوراء 


ويوم عاشوراء عندما هواليومُ الذي أنجى اللهُ تعالى فيه موسى وقومَه، وأغرقَ فرعونَ وقومَه؛ فصامه موسى شُكرًا، ثم صامه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه"، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فصامه موسى شُكرًا، فنحن نصومُه".


الاعمال المستحبة 


الاكثار من الاستغفار وقراءة القرآن
ذكر الله 
انتظام الصلاة في وقتها وصلاة السنن وقيام الليل
الصيام
 

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