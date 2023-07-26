الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هاني سويلم يتابع أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناءا على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتى عقدت خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣، وذلك خلال إجتماع لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس .

كما تم مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الافريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه  AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية ، كما تم خلال الإجتماع بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى .

كما تناول الإجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الإسبوع العالمي للمياه" والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من (٢٠-٢٤) اغسطس المقبل .

كما تم إستعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء  بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع الهام .

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