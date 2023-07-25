البنك الأهلي يكشف الهدف من طرح شهادتي إدخار جديدتين بالدولار (فيديو)

أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه تم طرح شهادات جديدة لخدمة العملاء، و تلك الشهادات سيتم توفيرها من غد الأربعاء.

حماية لـ الودائع في البنوك المصرية

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك حماية لـ الودائع في البنوك المصرية، وهناك شائعات تظهر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الودائع وصلت لـ 9.5 ترليون جنيه، و الودائع بالدولار كبيرة جدًا.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري، قد أعلن عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.

