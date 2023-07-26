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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يهتم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، في وديات الأندية والدوري المصري وغيرها، والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم
وتجمع قمة كبرى ودية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في اليابان.

كما يلعب روما الإيطالي مع سبورتنغ براغا البرتغالي، في حين يواجه توتنهام نظيره ليون سيتي سايلورس السنغافوري.

أما على صعيد الدوري المصري، يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في قمة كلاسيكية من قمم كرة قدم بلاد الفراعنة.

مباريات اليوم في الدوري المصري
الأهلي × المصري (20:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports 1 HD
مباريات اليوم في وديات الأندية
بايرن ميونخ × مانشستر سيتي (13:30 مصر والسعودية) - AD Sports 1 HD
توتنهام × ليون سيتي سايلورس (14:30 مصر والسعودية)
روما × سبورتنغ براغا (22:00 مصر والسعودية)

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