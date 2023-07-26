مفاجأة.. 35% من الوظائف الحالية ستختفي خلال 10 سنوات (فيديو)

أكد أحمد صلاح أبو زينة، خبير الموارد البشرية أن 35% من الوظائف الحالية ستختفي خلال 10 سنوات بحسب دراسات وتقارير، وهذا يستوجب تطوير لمهارات الباحثين عن العمل أو الأشخاص اللذين يشغلوا أعمال ووظائف سواء كانت هذه الوظائف المكتبية أو الميدانية.

يستوجب على الشباب أن يلتحق بدوريات تدريبية وتخصصية

وأضاف، أو زينة، خلال لقائه بالاعلامية “أنجي انور” ببرنامج “مصر جديدة”، المذاع على فضائية “etc”، مساء اليوم أنه عندما يتقدم الفرد على وظيفة من الوظائف سوف يواجه تحدي كبير لأنه ليس من ذوي الخبرة، ففي هذه الحالة يستوجب على الشباب أن يلتحق بدورات تدريبية وتخصصية للحوصل على الوظائف التي يحلم بها.

وأوضح خبير الموارد البشرية الفرق بين التدريب والتعليم، فالتدريب هو تطوير لمهارات، أما التعليم هو مسألة معرفية لها علاقة بتنمية الجانب المعرفي.