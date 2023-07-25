سفير مصر في موسكو: التبادل التجاري الأفريقي الروسي بلغ 18 مليار دولار (فيديو)

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن القمة الروسية الأفريقية هي الثانية بعد القمة الأولى التي انعقدت عام 2019 وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك مع الرئيس الروسي بوتين.

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وأضاف "النجاري"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أنّ هذه القمة ذات أهداف اقتصادية وتنموية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى جانب التفاهم والتقارب السياسي بين روسيا والقارة الأفريقية الذي جرى تم التعبير عنه في القمة الأولى.

وصول حجم التبادل التجاري الأفريقي الروسي إلى 18 مليار دولار

وتابع سفير مصر في موسكو، أن روسيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة في المجالين الاقتصادي والتنموي، وتحاول توفير هذه القدرات للدول الأفريقية حتى تستفيد منها في مجال التنمية.

وأكد، أن هناك أهداف تسعى الدول الأفريقية وروسيا إلى تحقيقها من خلال هذه القمة، حيث إن التبادل التجاري بينهما زاد خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وبعض الأرقام تشير إلى وصولها لـ18 مليار دولار سنويا، كما أن هناك مشروعات كبرى يتم إقامتها بمعرفة روسيا وبخبرات روسية مثل الضبعة والمنطقة الصناعية وغيرها.