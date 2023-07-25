قافلة"حياة كريمة" الطبية تكشف على 695 حالة بالقصاصين فى الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية أم حبيب، والتى استهدفت أهالى مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 24 و25 يوليو 2023، حيث استقبلت القافلة 695 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 229 مواطن بعيادة الباطنة و57 مواطن بالجراحة و21 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 20 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 220 حالة بعيادة الأطفال، وفى عيادة المسالك تم استقبال 47 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 26 حالة، و3 حالات بوحدة الأشعة.

وتأتى تلك القوافل تنفيذا لتوجيهات الحكومة لتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجا والمناطق النائية.