وفاة 15 شخصاً بحرائق الغابات في الجزائر

أودت حرائق الغابات في الجزائر، الاثنين، بحياة 15 شخصاً، فيما أصيب 26 في 16 ولاية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن ولايات "بجاية"، و"البويرة"، و"جيجل"، سجلت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 1500 شخص، لا سيما في بلدية "فناية" بدائرة القصر، وبلدية "زبربر" بدائرة الأخضرية.

وفى سياق أخر، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن موجة الحر التى تجتاح معظم أنحاء نصف الكرة الشمالى أدت إلى اندلاع حرائق الغابات، والتى يمكن أن تجلب معها مخاطر غير معروفة ولكنها "قد تكون مميتة".

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين، أن تلك المخاطر تشمل الانفجارات الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة الكامنة في أرضيات الغابات أو في مخازن الذخيرة المهجورة خاصة، والتي يمكن تركها من النزاعات المسلحة أو التدريبات السابقة، محذرة من أن انفجار تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي لمخاطر إضافية، خاصة لرجال الإطفاء.

وأضافت اللجنة أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال مع ذخيرة الفوسفور الأبيض والوقود الدافع يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة من تلقاء نفسها في اشتعال بعض الأسلحة ذاتيا والاحتراق، مما يؤدى إلى حدوث انفجارات خطيرة وربما التسبب في حرائق الغابات.