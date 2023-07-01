ضبط المتهمة بسرقة هواتف المواطنين بشبرا

قررت نيابة شبرا حبس ربة منزل متهمة بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "مجهول المصدر"، حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

سرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس

وبمواجهتها اعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس بأسلوب المغافلة، وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف فى باقى الهواتف بالبيع.

وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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