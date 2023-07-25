غدًا .. الأهلي يختتم مشواره في الدوري بملاقاة المصري البورسعيدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

وحسم الأهلي لقب الدوري في نسخته الحالية للمرة 43 في تاريخه ، بعد وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.



وتعرض الأحمر للخسارة خلال لقاء الأحد الماضي أمام بيراميدزبثلاثية من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

ورغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل، وسعى الأهلي إلى إشراك العديد من اللاعبين الشباب، إلا أنها جاءت حافلة بالتوتر، نتيجة للخشونة المفرطة من المنافس، والإهدار المتعمد للوقت على مرأى ومسمع من حكم المباراة، الذي لم يحسن السيطرة على المباراة بالشكل اللازم، أو التدخل لحماية لاعبي الأهلي من الاحتكاك المتعمد.

دوري أبطال أفريقيا ..

وعلى صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفائز من فريقي «كي إم كي إم» بطل زنجبار، وفريق «سان جورج» بطل إثيوبيا في دور الـ٣٢ من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) خلال شهر أغسطس المقبل.

‎فيما تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر، والإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.