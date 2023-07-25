الوظائف التعليمية 1445.. المؤهلات المطلوبة وطريقة التقديم

الوظائف التعليمية 1445.. زادت معدلات البحث عليها عقب فتح وزارة التعليم السعودية باب التقديم على وظائفها المعلنة اليوم، وذلك بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم المختلفة، وفق شروط ومعايير المفاضلة المعتمدة.

الوظائف التعليمية 1445.. المؤهلات المطلوبة حسب الأولوية

وأوضحت وزارة التعليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها طرحت "11551" وظيفة تعليمية على رتبة معلم ممارس للرجال والنساء، ممن يحملون مؤهلات محددة حسب الأولويات التالية:

حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام ، وغير التربوي الحاصل على دبلوم تربوي عن طريق الانتظام لا تقل مدته عن سنة ويكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات غير السعودية بشرط معادلة من وزارة التعليم .

حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام .

حملة مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد مع الدبلوم التربوي انتظام لا تقل مدته عن سنة، وأن يكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات الغير سعودية بشرط معادلته من وزارة التعليم.

الوظائف التعليمية 1445.. طريقة التقديم والمستندات المطلوبة

ولفتت وزارة التعليم أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، ويستمر التقديم حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ / 30 يوليو 2023م.

وأشارت الوزارة أن هناك مستندات لابد من توافرها في المقابلة منها:" الهوية الوطنية – المؤهل الدراسي الذي تم الترشيح عليه- المعادلة للمؤهل إذا كان من خارج المملكة – السجل الاكاديمي- أي مؤهل زائد وموثق في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

معايير المفاضلة للحصول على الوظائف التعليمية 1445

ونشرت الوزارة عبر موقعها نسب المفاضلـــة للوظائف المطروحـــة وفق معايير المفاضلة المعتمدة والتي جاءت على النحو التالي: