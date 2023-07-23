موعد التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية بنظام التعاقد
نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تفاصيل التقديم على وظائفها الشاغرة للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
وأعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن توفر "11551" وظيفة تعليمية في عدد من التخصصات بإدارات التعليم للرجال والنساء بنظام التعاقد المكاني على رتبة (معلم ممارس)، على أن يكون التقديم ابتداءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/ 1 /1445هـ - 25 يوليو 2023م .
أخر موعد للتقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية
وأوضحت الوزارة أن التقديم ينتهي يوم الأحد الموافق 12/ 1 /1445هـ - 30 يوليو 2023م في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط محددة، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
ولفتت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الوظائف المتاحة في إدارات التعليم المختلفة جاءت بهدف:
- توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم.
- الإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والإستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية.
- تعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية.
وزارة التعليم..المستهدفون من الوظائف التعليمية
وأشارت الوزارة عبر موقعها أن المستهدفون بالوظائف التعليمية جاءت حسب الأولويات التالية:
- حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام ، وغير التربوي الحاصل على دبلوم تربوي عن طريق الانتظام لا تقل مدته عن سنة ويكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات غير السعودية بشرط معادلة من وزارة التعليم .
- حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام .
- حملة مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد مع الدبلوم التربوي انتظام لا تقل مدته عن سنة، وأن يكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات الغير سعودية بشرط معادلته من وزارة التعليم.