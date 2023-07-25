الأسبوع الثقافي يتحدث عن اسم الله "الرحيم"‎ في سبع وعشرين محافظة

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الاثنين ٢٤ يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: اسم الله "الرحيم"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن ديننا العظيم هو دين الرحمة ونبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي الرحمة، وربنا (عز وجل) هو الرحمن الرحيم، وفي البسملة التي نقرأها في فواتح سور القرآن الكريم ونتبرك بها في حياتنا كلها، ونبدأ أعمالنا كلها بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)، وفي سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم سبع عشرة مرة في صلاة الفرائض وحدها فضلًا عن النوافل ويعاد قراءتها كثيرًا لبركتها نقول كما قال الحق (سبحانه): "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، والجمع بينهما في البسملة والفاتحة وفي مواضع عديدة من القرآن الكريم ما يؤكد سعة رحمة الله (عز وجل) بعباده، فديننا دين الرحمة ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي الرحمة، حيث يقول الله (عزو جل) لنبينا (صلى الله عليه وسلم) : "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"، جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

مديرية أوقاف القاهرة

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).‏

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفولي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد خليفة بن زايد بالأحياء.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو الموصلي.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخلفاء الراشدين.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو زنيمة الجديد.‎

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صالح سليم.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطلمبات.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنابسة القبلي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التحرير.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل سعفان.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد الحي باشا خليل.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو خضرة.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضا والنوري.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منشاة السد العالي.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد أحمد.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد الله وهبة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكحلات.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عباد الرحمن السلام٢.