حفل ترافيس سكوت مصير غامض.. يحتاج معجزة

مصير غامض لحفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة الأهرامات، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء جديد بإقامة الحفل من عدمه، وتصريحات كثير من عدد من الجهات بعضها جاءت متضاربة.

حفل ترافيس سكوت مصير غامض

ولم يخرج أي تصريحات جديدة عن موعد وصول المطرب الأمريكي إلى القاهرة، وليس هناك قرار نهائي معروف بحقيقة إحياء ترافيس سكوت للحفل الغنائي بمنطقة الأهرامات من عدمه، وهو ما صرح به المهندس محمد سراج المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل المغني ترافيس سكوت.

ورد "سراج"، على الأنباء التي ترددت بشأن وصول سكوت لمصر، قبيل الحفل المفترض له يوم الجمعة، موضحًا أنه لا يمكننه الرد على حقيقة وصول سكوت مصر من عدمه، حيث إن الصورة المتداولة عنها غير حقيقية.

ولم يتم التجهيز لحفل ترافيس سكوت حتى الآن، مشددًا المدير التنفيذي لحفل المطرب الأمريكي، على أن القرار النهائي بخصوص إقامة الحفل من عدمه غير معروف، مشيرا إلى أنّ التجهيز للحفل يتطلب عشرة أيام، "حفل سكوت يحتاج لمعجزة للتجهيز في 3 أيام".

وأحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل.

وقال مقيم الدعوى، إن الواقعة بدأت عندما أعلنت إحدى الشركات المنظمة إقامة حفل للمغني الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة، ولكن قوبل ذلك برفض مجتمعي شديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي طالبت بإلغاء الحفل لأسباب مجتمعية.

وأضاف أن المغني الأمريكي ترافيس سكوت تحوم حوله العديد من الشبهات كونه أحد الداعمين للحركة الماسونية، بالإضافة إلى أنه من أشد الداعمين لمنظمة الأفرو سنتريك المناهضة للشعب المصري والحضارة الثقافية المصرية، قائلًا: الحفل يتنافى مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري وهويته الثقافية.