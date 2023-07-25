فحص 3693 مواطنًا ضمن حملة " قلبك أمانة" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم فحص نحو 3693 مواطنًا حتى الآن ضمن حملة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب والتي تأتي تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة".

وكشف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أن تفعيل المبادرة بنحو 48 منشأة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت منتصف مايو عن وصول 48 جهازًا لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلًا عن المستلزمات الطبية اللازمة وذلك للبدء في تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة"تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.