محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعه 29 من لحوم الأضاحي

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الاوقاف والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استلام الدفعه 29 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ..

وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 71 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .