عكاشة: النظام الإلكتروني بالمحاكم سيشكل صورة جديدة عن منظومة العدالة في مصر

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم والعمل على الربط الداخلي بين الجهات والهيئات القضائية.

وأكد عكاشة، في تصريحات صحفية له، أنه يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة التقاضي بالدولة لتحقيق السرعة في الأداء أثناء النظر في القضايا، مشيرًا إلى سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عمر مروان وزير العدل ومتابعته لتطبيق النظام الإلكتروني في المحاكم، إضافة إلى توجيهاته بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن الاعتماد على تطبيق النظام الإلكتروني بالمحاكم سيساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، علاوة على التغلب على التحديات الكبيرة التي تتسبب في تعطيل النظر في بعض القضايا أو استمرارها لوقت طويل دون الحاجة إلى ذلك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى تطبيق النظام الإلكتروني في المحاكم سيعمل على يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعاً سليماً عن منظومة العدالة في مصر.