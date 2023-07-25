الأجهزة الطبية تبحث مع الغرفة العربية البرازيلية تسويق منتجاتها في أمريكا اللاتينية

عقدت شعبة الأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية برئاسة الدكتور محمد سعيد رئيس الشعبة اجتماعا مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية بحضور الدكتور مايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة لبحث أوجه التعاون المشترك وفرص نفاذ المنتجات المصرية لدول أمريكا اللاتينية والسوق البرازيلي بشكلٍ خاص.

ورحب الدكتور محمد سعيد بممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية وطرح عددا من التساؤلات حول آلية عمل بروتوكول تعاون في تقديم خدمات الغرفة للشعبة وكذلك وجود ترجمة دقيقة طبيا وعلميا مع العملاء وكذلك تحديد الخدمات المقدمة من الغرفة لأعضاء الشعبة و كيفية التغلب على صعوبة تسجيل المنتجات المصرية للدخول للسوق البرازيلي مع ضرورة التعرف على شروط الاجراءات الجمركية هناك والاوراق والمستندات المطلوبة.

وطرح الدكتور مايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية دور الغرفة لنمو الصادرات المصرية للسوق البرازيلي ،مؤكدا أن الغرفة تهدف الى مساعدة القطاعات الصناعية المختلفة للتصدير للبرازيل وكذلك إمكانية تسجيلها في المعارض بسعر مناسب والدفع بالجنيه المصري وليس بالدولار .

وأكد عمر عبده عضو شعبة الأجهزة الطبية ان هناك مميزات تنافسية قوية لمنتجات الأجهزة الطبية المصرية قوية في البرازيل ومنها ان تكلفة الشحن للمنتجات من مصر أقل بنسبة 30% من الصادرات الصينية للبرازيل .

وكشف عن أن المنافسين للمنتجات المصرية في البرازيل عددهم كبير ومنهم الصينين والهنود وبراجوي خاصة في منتجات السرنجات.

وطرح عدد من أعضاء الشعبة العديد من النقاط حول آلية تصدير منتجاتهم ومدى الطلب عليها هناك وكيفية التسجيل و تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات .

حضر الاجتماع كل من الدكتور أمجد خلف نائب رئيس الشعبة والمهندس شريف وجدي والمهندس شريف فاروق والمهندس عمر عبده والدكتور محمد مهدي وعدد من الممثلين عن الشركات اعضاء شعبة الأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية .

ومن الغرفة التجارية العربية البرازيلية شاركت رانيا هجرس مدير العلاقات الدولية بالغرفة وأمجد رزق مسئول التسويق بالغرفة.