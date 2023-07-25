اسما شريف منير بمايوه لافت في دهب (صور)

اعتادت الإعلامية أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وهذا ما فعلته أثناء قضائها العطلة الصيفية في دهب.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة صيفية لافته، حيث ارتدت مايوه ينتمي لقصة ال v، صمم من قماش اللاميه المشجر بالزهور الزاهية.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي مبلل فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل تكتفي بلون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " الامتنان للحاجات مهمي كانت صغيرة بتجذب فرحة معينة كده ل القلب، بحس ساعتها اني بحب الحياة و الناس و نفسي مفتوحة علي النجاح ، بحس لما بنرضى كده ربنا بينعم علينا و بيكافئنا بجوهرة الامتنان، اللي هو حالة من السكون و السلام النفسي الحقيقي".