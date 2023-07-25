الداخلية الجزائرية تُعلن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

يكافح رجال الإطفاء في الجزائر حتى الآن لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال وشرق البلاد وتسببت في مقتل 34 شخصًا على الأقل بينهم عشرة جنود ودمرت عددًا كبيراً من المنازل والمتاجر.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إخماد 80 بالمئة من الحرائق في البلاد، مؤكدة استمرار عمليات السيطرة على 13 بؤرة حريق موزعة في 7 ولايات.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها "متابعة للوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، نُعلم بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس (الإثنين)، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات".

وأضافت "تحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من طائرات الإطفاء المقحمة التي حققت نتائج ملموسة، بلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة".

وأكدت أن عمليات الإخماد تتواصل حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على عبر 7 ولايات، وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم بالحرائق عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها، حسب ما أفادت وزارة الداخلية الجزائرية.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ذكرت أن عدد ضحايا حرائق الغابات بلغ 34 قتيلا، من بينهم 10 جنود.

ولقي العسكريون مصرعهم في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر، وذلك بعدما تسببت قوة الرياح في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي تجاه موقع العسكريين.

وذكرت تقارير صحفية أن عددا من الضحايا المدنيين سقطوا في بلدة توجة غرب ولاية بجاية، منها عائلة مكونة من 6 أشخاص هم أب وأم و4 أولاد أحدهم رضيع، بينما كانوا يحاولون الفرار على متن سيارتهم عندما حاصرتهم النيران.

ومن جانبها، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تضامنها مع جمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة، إثر حوادث حرق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

كما قدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها مع دولة الجزائر الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.

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