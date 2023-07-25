دينا الشربيني بفستان أنوثي مثير يجبر روبي على التعليق (تفاصيل)

استطاعت النجمة دينا الشربيني ان تثبت أمكانيتها في عالم الفن بتقديم الادوار التي تسند إليها بأحترافية، كما نجحت في خطف الأنظار نحو إطلالاتها المتنوعة المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة كلاسيكية مفعمة بالأنوثة والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت فستان قصير مجسم بشكل مثير، صمم الفستان من قماش أسود ناعم وزين بالأزرار الذهبية من الجانبين، فيما انتلعت بحذاء ذا كعب عال.

وفضلت ترك خصلات شعرها الأنسيابي منسدل بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وحرصت النجمة روبي على مغازلة دينا الشربيني على طريقتها الخاصة عبر التعليق بالإنستجرام على صورها، قائلة: “ يا محلاية الاغنية أنتي”.

يعرض لـ دينا فيلم تاج حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار من الكوميديا حول الشقيقين "تاج وهارون" اللذان يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة هالة فاخر، وعدد من نجوم الفن، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

دينا الشربيني

دينا الشربيني من مواليد 17 مارس 1985، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر.

حياتها

درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.

دينا الشربيني بمكياج كامل؛ في فيديو لموقع متخصص في بيع منتجات الجمال

حياتها الخاصة

انتشرت شائعات عن وجود علاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب في أواخر عام 2019م وذلك بظهورها معه كثيراً إلا أن الموضوع كان طي الكتمان بالرغم من ظهور دينا الشربيني في عدة برامج كان منها في برنامج «The Insider بالعربي» إذ صرحت عن انبهارها بالموسيقى التصويرية لمسلسلها «لعبة النسيان» التي ألفها عمرو دياب.

تطورت العلاقة بين الثنائي وتكرر ظهورهما بشكل رسمي دون الحديث عن تفاصيل ارتباطهما إلى أن تم الكشف في بداية عام 2021م أنه تم الانفصال بشكل رسمي وتركت دينا الشربيني منزل عمرو دياب من دون ذكر أي تفاصيل أخرى تخص الطرفين.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية درة جدلًا قد أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كونها السبب في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني حيث نفت درة علاقتها بالأمر.

في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه. وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.