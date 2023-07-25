الموجة الحارة تنعش إيرادات السينما

أثرت الموجة الحارة الشديدة فى مصر، بشكل إيجابى على أفلام الموسم الصيفى وملحوظ وعلى إيرادات الأعمال، حيث يفر المواطنون إلى دور العرض السينمائية ليستمتعوا بمشاهدة الأفلام وسط عائلتهم واصدقائهم هربًا من انقطاع التيار الكهربائى فى المنازل والمكوث داخل دور العرض المكيف الهواء.

وتستعرض «الوفد» لجمهورها خلال التقرير التالى حصيلة إيرادات الأفلام فى آخر ليلة عرض :-

وكان بلغ إجمالى إيرادات تلك الأفلام بشباك التذاكر أمس، السبت الموافق 22 يوليو الجارى، نحو 3،274،856 جنيه، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

إيرادت فيلم بيت الروبى

وحققت إجمالى إيرادات فيلم «بيت الروبي» للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، قرابة 106.5 مليون جنيه فى 34 ليلة عرض.

فيلم بيت الروبى، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، حول: يعيش المؤثر الاجتماعى إبراهيم الروبى مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران فى أمر خطير عواقبه وخيمة.

فيلم تاج

فيما يصل إجمالى إيرادت فيلم تاج، منذ طرحه بدور العرض إلى 40 مليونًا، و415 ألفًا و700 جنيه، ليحل فى المركز الثانى عقب فيلم «بيت الروبي».

يشار إلى أن أحداث فيلم تاج تدور حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم البعبع

بينما جاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة للنجم أمير كرارة نحو 35 مليون جنيه، على مدار نحو 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما.

يشار إلى أن فيلم «البعبع»، ينتمى لنوعية الأكشن الكوميدى، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفان بنت وولد، ثم يتورط فى سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمى لنوعية الأكشن الكوميدي.

فيلم مستر إكس

بلغت إيرادات الفيلم مستر إكس، نحو 21 مليونًا و17 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات.

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذى يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكى يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.