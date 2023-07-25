الفلبين تفجر المفاجأة في كأس العالم للسيدات وتحقق أرقامًا جديدة

فجرت الفلبين مفاجئة بفوزها بهدف دون رد على نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات،بالمجموعة الأولى ووسط مايزيد عن 32 ألف متفرج.

سجلت المهاجمة سارينا بولدن هدف الانتصار بضربة رأس في شباك الحارسة فيكتوريا إيسون في الدقيقة ،وهو أول هدف للفلبين في كأس العالم بصفة عامة، كما أنه أو انتصار لها في المونديال عموما أيضا.

كانت الفلبين قد خسرت بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية أمام سويسرا، بينما دخلت نيوزيلندا المباراة بثقة بعدما حققت انتصارها الأول على الإطلاق في المسابقة بالتفوق على النرويج البطلة السابقة.

وبدا أن صاحبة الأرض ستشق طريقها نحو دور الستة عشر،لكن الفلبين حافظت على آمال التأهل بتحقيق فوزها الأول على الإطلاق في نهائيات كأس العالم.

وضغطت نيوزيلندا بكل قوة وصنعت أكثر من فرصة خطيرة دون أن تتغير النتيجة حتى النهاية.

وستلعب الفلبين في ختام منافسات المجموعة أمام النرويج بطلة العالم 1995 يوم الأحد، بينما تتنافس نيوزيلندا مع سويسرا.