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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيطاليا تتفوق على الأرجنتين بهدف في أولى جولات مونديال السيدات

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

تمكن المنتخب الإيطالي من الفوز على نظيره الأرجنتين بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب إبدن بارك بدولة نيوزيلندا ، في أولى جولات بطولة كأس العالم للسيدات .
جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعبة كريستيانا في الدقيقة 87.
 

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إنقانتينو يدعو مشجعي كرة القدم لمتابعة مونديال السيدات

وبدأت فعاليات البطولة الخميس الماضي وجاءت مجموعات مونديال العالم للسيدات woman world cup 2023 كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال البطولة المقرر لها من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 فريقًا قوميًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة من البطولة.
 كانت منافسات مونديال العالم قد بدأت الخميس الماضي بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع إلى خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق منتخب نيوزيلندا بهدف من دون رد، كما انتهت المباراة الثانية التي جمعت أستراليا أمام نظيرتها أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض بهدف من دون رد جاء عبر ركلة جزاء.

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