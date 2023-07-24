مونديال السيدات .. البرازيل تقسو على بنما برباعية نظيفة

حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على نظيره بنما برباعية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب هندمارش بدولة أستراليا ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعالياتها.



وجاءت رباعية سيدات البرازيل بواقع هدفين في شوط اللقاء الأول وهدفين خلال زمن شوط اللقاء الثاني.

بدأت فعاليات البطولة صباح الخميس الماضي وجاءت مجموعات مونديال العالم للسيدات woman world cup 2023 على النحو التالي..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفعاليات المقرر لها من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 فريقًا قوميًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة من البطولة.



كانت منافسات مونديال العالم قد بدأت الخميس الماضي بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع إلى خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق الأول بهدف من دون رد، كما انتهت المباراة الثانية التي جمعت أستراليا أمام أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض بهدف من دون رد جاء عبر ركلة جزاء.