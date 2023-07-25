القومي للاتصالات: تدريب 35 ألف متدرب بأكاديميات هواوي (فيديو)

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن قصة نجاح المعهد القومي للاتصالات مع شركة هواوي بدأت منذ 2019 في إطار تعاون الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركة لبناء المواهب والمهارات من الشباب لتوفير الكفاءات بشرية لخدمة سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط في مختلف المجالات منها شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

أضاف خطاب أنه خلال هذه الفترة قام المعهد بتدريب واعتماد ١٠٠٠ مدرب والذين بدورهم قاموا بتدريب 35 ألف متدرب على مستوى الجمهورية وحصل منهم 10 آلاف على شهادات من هواوي العالمية، وزاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى 80 أكاديمية في محافظات مصر المختلفة.

تابع مدير المعهد القومي للاتصالات: “رحلتنا لم تنته مع شركة هواوي، وسيتم تدريب 5000 آلاف متدرب لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر”.

جاء ذلك خلال ملتقى هواوي الرابع Hire4 والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي الملتقى HIRE4 ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقى فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.



شارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، أورنج واتصالات من e& وWe وجيزة سيستمز وألكان سي أي تي وتليتيك وكيان أي تي ومجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرهم.

يأتي انعقاد مُلتقى HiRE التوظيفي الرابع لمنظومة بناء القدرات، استكمالاً لإستراتيجية شركة هواوي؛ والدور المهم الذي يقدمه برنامج بنك القدرات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iTB) وأكاديميات هواوي في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.