الذكاء الاصطناعي يهدد توم كروز

كشف الممثل الأمريكي الشهير ، توم كروزو البالغ من العمر 61 عاماً، يخشى من الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح كل المجالات، وذلك حسب تقريرٍ نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للصحيفة البريطانية فإن "كروز" وممثلين آخرين في هوليوود يخشون من أن يأتي يوم ويقعدهم الذكاء الاصطناعي في المنزل بعدما يجعلهم عاطلين عن العمل.

وقالت الصحيفة: يعتقد نجم سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” أن الجمهور سيفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين، عوضاً عن أي منتوج رقمي مصطنع.

وأوضحت الصحيفة أنه يعرف عن الممثل الشهير شغفه بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه، إلا أنه دخل في خلاف بين الممثلين والمنتجين الأسبوع الماضي، بشأن دور الذكاء الاصطناعي في التمثيل وهو ما قد يقود إلى إعفائه من تلك المشاهد.

وشهدت هوليوود إضراباً عن العمل بسبب مخاوف العاملين فيها من تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وأمور أخرى، حيث يعتبر هؤلاء أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً للسينما والتلفزيون بالشكل الذي نعرفهما به.

وكانت منظمة تعنى بالممثلين، قد جنّدت في الفترة التي سبقت ذلك الإضراب، توم كروز للتعبير عن مخاوفهم من استخدام الاستديوهات لهذه التقنية الجديدة.

ويخشى الفنانون من أن تستخدم شركات الإنتاج الذكاء الاصطناعي بديلاً للممثلين، بحيث يبدو الممثلون وهم يأدون أدورا سينمائية لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك.

و قال فران دريشر رئيس النقابة الفنية التي تضم 160 ألف شخص في الولايات المتحدة، “كلنا سنكون في خطر استبدالنا بالآلات”.

وفي المقابل، يرى البعض جانباً إيجابياً للأمر، إذ يمكن أن يعد الذكاء الاصطناعي وجوه ممثلين رحلوا منذ أمد بعيد في أفلام جديدة.

ويقولون: إن احتجاجات الممثلين ومخاوفهم مبالغ فيها، مؤكدين أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكان الممثلين.