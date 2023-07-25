أسعار المانجو وأنواعها في الأسواق اليوم

تجولت "بوابة الوفد" فى سوق العبور "الجملة" لمعرفة أسعار وأنواع المانجو، اليوم الثلاثاء، 25 يوليو 2023 وذلك من أجل التيسير على القراء لمعرفة الأسعار قبل الذهاب إلى الأسواق، إذ شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالآتي:

وإليكم الأسعار فى الأسواق المصرية:

أسعار

استقرت أسعار المانجو خلال تعاملات اليوم، لتسجل المانجو العويسي سعرًا بدأ من 20 إلى 30 جنيهًا، والمانجو الهندي من 15 إلى 22 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو تيمور من 15 إلى 22 جنيهًا، والمانجو زبدية سجل سعرها من 15 إلى 19 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو المانجو البلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، والمانجو الفونس من 15 إلى 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر المانجو الفص من 30 إلى 60 جنيهًا، والمانجو الدبشة من 14 إلى 20 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو المانجو الصديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا، أما المانجو السكري فقد بلغ سعرها من 15 إلى 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو المانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيهًا.

والمانجو السنارة بلغ سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو المانجو فجر كلا من 14 إلى 20 جنيهًا، وحقق سعر المانجو تومى من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الموز فى السوق:

أسعار الموز

سجلت أسعار موز مغربي من 8 إلى 12 جنيهًا، وسعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، والموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

أسعار الفاكهة

بلغ أسعار البرتقال الصيفي من 8 إلى 14 جنيهًا، والجريب فروت ما بين 7 و15 جنيهًا، والليمون البلدي من 7 إلى 17 جنيهًا، والليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، والكانتلوب من 6 إلى 12 جنيهًا، وسعر الشمام من 6 إلى 9 جنيهات.

وسجل أسعار العنب البناتي الأصفر من 9 إلى 15 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر من 9 إلى 17 جنيهًا، والعنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، والعنب الأسود من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسعر كيلو الخوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، وسعر كيلو الخوخ المستورد 40 جنيهًا، وسجل سعر النكترين المستورد 40 جنيهًا، وبرقوق مستورد(2 كيلو) 30 جنيهًا، وبرقوق سنتا روزا من 20 إلى 40 جنيهًا.