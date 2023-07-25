الكمثرى بـ 25 جنيهًا.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الفاكهة بالأسواق، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، على مدار الأيام الماضية، إذ تتراوح أسعار العنب البناتي من 12 لـ 30 جنيهًا، وتبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل حتى 60 جنيهًا وذلك لمختلف أنواعها، إذ تتعدد أشكال المانجو وألوانها فهى من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة والمانجو بالأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء:

البرتقال الصيفي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 6 لـ 16 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 12 لـ 18 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر: من 15 لـ 25 جنيهًا.

تفاح مصري: من 14 لـ 30 جنيهًا.

بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي: من 40 جنيهًا.

كمثرى خشابي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز: 30 جنيهًا.

كيوي: 26 جنيهًا.

أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء:

مانجو عويس: من 16 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو زبدية: من 12 لـ 18 جنيهًا.

مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو فجر كلان: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو نعومي: من 15 لـ 21 جنيهًا.