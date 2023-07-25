أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار السمك في الأسواق التجارية وسوق العبور فى بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، 25 يوليو 2023، اذ تباينت الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، وجاءت كالآتي.

أسعار السمك فى الأسواق المصرية:

تراوح أسعار السمك البلطي "1"، ما بين 61 و63 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، سعر سمك البلطي "2"، ما بين 58 و60 جنيهًا، سعر سمك البلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيهًا، وسعر الفليه البلطي ما بين 40 و200 جنيهات، وسعر قشر بياض ما بين 70 و110 جنيهًا، وبياض أملس1 "بلدى" ما بين 60 و100 جنيهًا، وسعر وبياض أملس2 "مزارع" ما بين 30 و50 جنيهًا.

وسجل سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا " العبوة تكنا بلاستيك "، وسجلت أسعار السمك المكرونة سويسي ما بين 65 و95 جنيهًا، وسعر المكرونة المجمد ما بين 30 و40 جنيهًا، والقراميط من 20 إلى 40 جنيهًا العبوة تكنا بلاستيك، والقرش من 30 و50 جنيهًا، وسمك موسى ما بين 90 و130 جنيهًا، والسبيط من 170 و270 جنيهًا.

كما بدأ سعر الكابوريا من 40 حتى 210 جنيهات "العبوة تكنا بلاستيك"، وحقق سعر كيلو سمك المرجان "2" من 42 إلى 52 جنيهًا، وسعر المرجان المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، والبربون "2" ما بين 44 إلى 70 جنيهًا، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، وحقق سعر سمك الدنيس 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار السمك فى الأسواق المحلية:

أسعار السمك

وبلغت أسعار الجمبرى"2" مجمد من 100 إلى 250 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، والجمبرى"2" من 200 إلى 300 جنيهًا، وسعر سمك البورى "1" من 80 إلى 120 جنيهات، وسعر سمك البورى "2" من 57 إلى 71 جنيهًا.

وسجل أسعار السمك المازليا من 30 إلى 50 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، وسعر السمك شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وبلغ أسعار السمك الوقار من 80 إلى 120 جنيهًا، وسمك القاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وسعر السردين المجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، وسعر سمك الماكريل المجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.