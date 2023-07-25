حكايات تبكي الحجر.. تطورات الحالة الصحية لطفلة المترو وعمرها الحقيقي

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقًا، أنه توصل للطفلة حبيبة “طفلة المترو” والتي انتشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد دعوة رواد السوشيال ميديا له بتبني حالتها الصحية.

وكشف شعبان، عن تطورات الحالة الصحية لطفلة المترو وعمرها الحقيقي مشيرًا إلى أن "حبيبة" طفلة المترو جارٍ تجهيزها الآن لدخول العمليات.

وطالب، مدير معهد القلب سابقا ، من رواد السوشيال ميديا التوصل للطفلة وإرسالها لها، وهذا ما تم بالفعل إذ قام شابين بالبحث عنها في منطقة بولاق وأخذها إلى المستشفى مباشرة.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الحالة صعبة و متأخرة ومن الممكن إجراء الجراحة على مرحلتين قمت، لذا تم حجزها في المستشفى، لافتًا إلى أن عمر الطفلة حوالي ١٤ عام، ولكن شكلها يبدو أصغر بسبب أمراض القلب التي تسببت في وقف النمو والتقزم، فهي مولودة بمرض خلقي.