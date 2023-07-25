عاجل
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح "القمة" و"إيليت" .. بنك مصر يطلق منتجات وشهادات دولارية جديدة استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية وزير الصحة: نظام جديد يعطي الأولوية للرعاية الوقائية قبل العلاجية
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حكايات تبكي الحجر.. تطورات الحالة الصحية لطفلة المترو وعمرها الحقيقي

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان والطفلة حبيبة

قال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب سابقًا، أنه توصل للطفلة حبيبة “طفلة المترو” والتي انتشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد دعوة رواد السوشيال ميديا له بتبني حالتها الصحية.

txt

جمال شعبان عن حالة فتاة المترو: حالتها خطيرة تحتاج عملية صعبة (فيديو)

txt

السكير البطل.. أعاد طفلة المترو المنسيَّة لأمها

وكشف شعبان، عن تطورات الحالة الصحية لطفلة المترو وعمرها الحقيقي مشيرًا إلى أن "حبيبة" طفلة المترو جارٍ تجهيزها الآن لدخول العمليات.

وطالب، مدير معهد القلب سابقا ، من رواد السوشيال ميديا التوصل للطفلة وإرسالها لها، وهذا ما تم بالفعل إذ قام شابين بالبحث عنها في منطقة بولاق وأخذها إلى المستشفى مباشرة.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الحالة صعبة و متأخرة ومن الممكن إجراء الجراحة على مرحلتين قمت، لذا تم حجزها في المستشفى، لافتًا إلى أن عمر الطفلة حوالي ١٤ عام، ولكن شكلها يبدو أصغر بسبب أمراض القلب التي تسببت في وقف النمو والتقزم، فهي مولودة بمرض خلقي.

الجريدة الورقية