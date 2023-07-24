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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصري يتعرض لاعتداء على يد رجال الشرطة التركية.. فيديو

الشرطة التركية تعتدي
الشرطة التركية تعتدي على مواطن مصري

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال شرطة تركية تعتدي على مواطن مصري في الشارع، الأمر الذي أثار جدلا ، وحالة غضب واسعة. 

 

 

وقال بعض النشطاء أن المصري الذي تم الاعتداء عليه  يدعى محمود محمد الشحات من مواليد 1984 بمحافظة القاهرة، وتم توقيفه بسبب جواز سفره المنتهي منذ 2022، كما أنه عارض وقاوم الشرطة التركية، ما أدى إلى ضربه بهذا الشكل.

 

الأمر الذي اعتبرته الشرطة التركية مهاجرا غير شرعي، ووضعته في سجن الأجانب باسطنبول حيث سجن الترحيلات.

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