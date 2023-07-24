مصري يتعرض لاعتداء على يد رجال الشرطة التركية.. فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال شرطة تركية تعتدي على مواطن مصري في الشارع، الأمر الذي أثار جدلا ، وحالة غضب واسعة.

هذا تعامل الشرطة التركية مع المصري محمود محمد الشحات، مجهول المصير حالياً (نقلاً عن ذويه)#العنصرية في تركيا ليست ضد شعب بعينه بل ضد كل ماهو غير تركي!!!

واجب الدولة التركية التحرك فوراً و إلاّ ستلتهم نيران العنصرية كامل المجتمع التركي وستصل لحدود سيصعُب حينها السيطرة عليها#تركيا pic.twitter.com/YJ2nYJUEJ0 — Rasha ~ رشا (@Rasha_RKH_17) July 20, 2023

وقال بعض النشطاء أن المصري الذي تم الاعتداء عليه يدعى محمود محمد الشحات من مواليد 1984 بمحافظة القاهرة، وتم توقيفه بسبب جواز سفره المنتهي منذ 2022، كما أنه عارض وقاوم الشرطة التركية، ما أدى إلى ضربه بهذا الشكل.

الأمر الذي اعتبرته الشرطة التركية مهاجرا غير شرعي، ووضعته في سجن الأجانب باسطنبول حيث سجن الترحيلات.