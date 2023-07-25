رابط نتائج الثانوية العامة "ثالث متوسط" في العراق

يبحث الآلاف من الطلاب في العراق عن رابط نتائج الثالث المتوسط لعام 2023، عبر موقع الوزارة الرسمي حيث تعد هذه النتائج من أهم النتائج التي يهتم بها الطلاب، لارتباطها بتحديد مصير الطالب والكلية التي ينوي الالتحاق بها.

تحدد الوزارة عادة إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط خلال شهر يوليو، حيث تكون النتائج في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات في هذا الوقت.

وبعد الانتهاء من هذه العملية، سيتم إتاحة النتائج للطلاب، وسيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في محافظات مختلفة تباعًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

وتحديد المحافظة والقسم التعليمي واسم المدرسة التي يدرس بها الطالب ثم إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب ومن ثم الضغط على الزر "بحث" للحصول على النتيجة.

ومن هنا سيتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب، بما في ذلك درجاته في الامتحان ونسبة النجاح. ويمكن للطلاب الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الاتصال بالجهات المعنية المسؤولة عن النتائج.