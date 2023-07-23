الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق يؤكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن الحوار سيؤدى لاستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

 

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وأشار وزير خارجية العراق في مؤتمر صحفى مع نظيره اليمني إلى أن بلاه مستعدة لتكون جزءا من الحل للمشاكل في المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتطلع لإرسال وفد عراقي إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية".

من جانبه، أكد وزير خارجية اليمن، عوض بن مبارك، أن هناك الكثير من آفاق التعاون التى تعتمد على المصالح المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن مسؤولية الحكومة هى الارتقاء بتطلعات الشعبين اليمني والعراقى.

وقال إن العلاقات اليمنية العراقية ليست سياسية فقط بل علاقة محبة وتآخي، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتشاور السياسي بين العراق واليمن، مشيرا إلى أن العراق لعب دورا كبيرا فى التمهيد للاتفاق السعودي-الإيراني، معربا عن آمله بأن يكون له آثارا إيجابية على الملف اليمني.

وأضاف بن مبارك، أن اليمن ملتزمة ببنود الهدنة ومستعدة لمتطلبات السلام وفق مخرجات الحوار الشامل.

وأكد وزير الخارجية اليمني أنه ليس هناك أى قيود من الجانب اليمني فيما يتعلق بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة، لافتا إلى أنه كان هناك فقط ضوابط متعلقة بتصدير المشتقات النفطية، كما قدم اليمن تسهيلات بعد توقيع الهدنة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوضع أى قيود تحرم المواطنين اليمنيين من حقوقهم.

 

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