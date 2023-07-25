"تغير المناخ والأمن الغذائي "برنامج جديد بزراعة القناة

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فتح القبول بكلية الزراعه بالاسماعيليه لبرنامج تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security

وذلك بدءا من اول اغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023



وأشار رئيس الجامعة أن الدراسه في البرنامج ترتكز علي ثلاثة محاور ذات اهتمام دولي واقليمي ومحلي

موضحا أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات النظرية و البحثية من خلال تطبيق منهجيات تكاملية لتعزيز الاستدامة الزراعية و السلامة البيئية على الصعيدين المحلي و الدولي كما تهتم بالتغيرات المناخية وعلاقتها بإستدامة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

بينما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا البرنامج انطلق منذ مارس 2019 ويعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية وهو برنامج ماجستير اكاديمى تكاملى.



وأوضح نائب رئيس الجامعة أن طرق التعلم بالبرنامج تتنوع لربط المحتوي النظري بالتطبيق العملي

في حين أشار الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة أن البرنامج 120 نقطة أوروبية معتمدة ECTS

واضاف عميد كلية الزراعة أن الرسائل البحثيه بالبرنامج تركز علي النظم الزراعية المستدامة، تطبيقات الطاقة المتجدده، تطبيقات الزراعة الرقميه، التدوير المستدام للمخلفات، الزراعة الحيوية، التنوع الزراعي، الاقلمة للتغيرات المناخية.

واشارت الدكتورة منال محمد حفني منسق البرنامج أن البرنامج يقبل الحاصلون علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية و الطب البيطري و العلوم البيولوجية و العلوم البيئية