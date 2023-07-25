حرائق الغابات تلتهم تونس والجزائر| شاهد

تُجلي السلطات في الجزائر وتونس، مئات الآلاف من السكان، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات، آلاف هكتار من الأراضي وقتلت العشرات ودمرت المحاصيل ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

حرائق الغابات

وأعلنت السلطات في الجزائر، مقتل 34 شخصًا على الأقل، بعد اندلاع أكثر من 97 حريقًا في 16 ولاية، وإجلاء نحو1500 شخص في مناطق: فناية وبجاية والزبربر والبويرة، إضافة لتدمير المحاصيل الزراعية ، فيما تجاوزت درجات الحرارة الــ 48 درجة مئوية.

ووصلت حرائق الغابات إلى بلدة ملولا التونسية، واندلعت حرائق في مناطق جبلية وامتدت إلى أخرى سكنية، أجبرت مئات السكان على إجلاء منازلهم، وسط مخاوف من توسعها في الأيام المقبلة، وتحذيرات من خروجها عن السيطرة.

وفى سياق آخر، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن موجة الحر التى تجتاح معظم أنحاء نصف الكرة الشمالى أدت إلى اندلاع حرائق الغابات، والتى يمكن أن تجلب معها مخاطر غير معروفة ولكنها "قد تكون مميتة".

وأوضحت اللجنة - في بيان الاثنين، أن تلك المخاطر تشمل الانفجارات الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة الكامنة في أرضيات الغابات أو في مخازن الذخيرة المهجورة خاصة، والتي يمكن تركها من النزاعات المسلحة أو التدريبات السابقة، محذرة من أن انفجار تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي لمخاطر إضافية، خاصة لرجال الإطفاء.

وأضافت اللجنة أن الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، ولكن في بعض الحالات كما هو الحال مع ذخيرة الفوسفور الأبيض والوقود الدافع يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة من تلقاء نفسها في اشتعال بعض الأسلحة ذاتيا والاحتراق، مما يؤدى إلى حدوث انفجارات خطيرة وربما التسبب في حرائق الغابات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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