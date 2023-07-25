أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 - 7 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، نحو 2165 جنيهًا، ويشهد الطلب على الذهب استقرارًا ملحوظًا، وكذلك هدوءًا في سعر الصرف، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيهًا

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيهًا.

بيانات البطالة الأمريكية وتأثيرها على الذهب:

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي إن مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بمقدار 9000 إلى 228 ألفًا مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي كانت قراءته عند 237 ألفًا، بينما كانت التوقعات بقيمة 239 ألفًا.

تراجع أعداد المطالبين بإعانات البطالة يعكس استمرار تماسك قطاع العمالة في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في تقييمه لوضع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تسببت هذه البيانات في زيادة الضغط على عمليات البيع الذهب من أجل جني الأرباح لتتوسع الخسائر بالقرب من مستويات 1960 دولارًا للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعد تصحيح سلبي وعمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذى سجله المعن النفيس مع بداية الأسبوع وتسجيله أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي انتعش في المقابل بشكل كبير وسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، فقد ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.3% في طريقه لتسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 1.2%.

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعًا سيعقده هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال يومين قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو تموز.

وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو، مما حد من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.