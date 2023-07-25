تكريم أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالعاشر من رمضان

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الشيخ محمود عبدالصمد، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، لتكريم أوائل تلاميذ الشهادة الابتدائية، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتم إقامة حفل التكريم لجميع التلاميذ المتفوقين من مختلف المعاهد بحضور ذويهم، وتم تسليم المتفوقين شهادات التقدير بجانب َمبلغ مالي تشجيعًا لهم.

وأوضح الشيخ محمود عبدالصمد، مدير إدارة العاشر الأزهرية، أن الهدف الرئيس من إقامة حفل التكريم هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، فضلًا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة.

وأشار إلى إنه في إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على تشجيع التلاميذ على التفوق الدراسي بمختلف المراحل الدراسية، تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية لذات العام الدراسي.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية قد كلف مديري الإدارات التعليمية بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا كلًا فى إدارته.