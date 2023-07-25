خبير اقتصادي: الدولة وضعت برامج اجتماعية لحماية الأسر

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، وضع ضمن استراتيجياته لتصحيح الأوضاع الاجتماعية، وضع برامج اجتماعية لحماية الأسر، خاصة الأكثر احتياجا في القرى والمناطق الأشد فقرًا.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت عددا من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة خاصة ذو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بمبادرة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة.

تابع مصطفى بدرة، كما اهتم الرئيس بمبادرة إقامة "سكن كريم" بالمناطق العشوائية والأكثر تضررا، والقضاء على فيروس سى، بالإضافة لعدد من المبادرات الصحية والتى ترجمت على أرض الواقع، كما أطلق مبادرة التأمين على العمالة المؤقتة، وتصحيح مستوى الدخل عن طريق زيادة المعاشات، وعلاج للدعم العينى والنقدى.

ولاقى ملف الحماية الاجتماعية في مصر إشادات كبيرة من منظمات دولية على اعتبار أنه يشكل كل المجالات، حيث زادت نسبة برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية أكثر من 50 % .

وقالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن هناك 5,2 مليون أسرة في برامج حماية اجتماعية، مضيفة أن المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية زادت من 7 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 25 مليار جنيه في عام2022، بجانب إعفاء أكثر من 5 مليون طالب غير قادر من المصروفات الدراسية.

يذكر أنه تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، وكذا تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينة في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا.

منظومة الخبز

فيما وصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.

الحد الأدنى للأجور

وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز.