الحوار الوطني يعقد جلساته التخصصية المغلقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

تعقد إدارة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للعمل على صياغة المقترحات والتوصيات النهائية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، التي تشهد مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، كخطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني التي تُمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وتنعقد الجلسات التخصصية المغلقة في لجان: "مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي، ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

يشارك في هذه الجلسات من 15 إل 30 شخص من ذوي الخبرة، ويدير الجلسات مقرري اللجان، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء ومقرري المحاور ذات الصلة، لمناقشة وصياغة المخرجات والمقترحات التي يتم طرحها في الجلسات العامة بأرض المعارض والتي تُعقد وتستمر بالتوازي، لصياغة المخرجات والخروج بتوصيات الحوار الوطني.

و أكدت إدارة الحوار الوطني أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، نوقشت خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، لذا، بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، يتم عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.

وتهدف هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.