مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبىين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الحالي بالمملكة العربية السعودية.

وشهد مران الزمالك قرارًا من قبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في السادسة مساء اليوم.

الزمالك خاض تدريبه الأول في السعودية صباح اليوم بملعب عكاظ استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

قائمة الزمالك للبطولة العربية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.