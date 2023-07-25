الشرقية للدخان تكشف سر أزمة أسعار السجائر (فيديو)

أكد هاني أمان، العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن الشرقية للدخان تعتبر أكبر شركة توزيع علب سجائر في السوق، مشيرا إلى أنها تقوم بتوزيع 3 ونصف مليار علبة سنويا.

وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “نوزع على التجار بسعر 24 جنيه للعلبة، ولكن تم مضاعفة السعر حتى وصلت لـ 50 جنيها بسبب التجار، خاصة أن السجائر لها تكلفة معينة خاصة”.

لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف

وتابع العضو التننفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه لا يوجد هناك أي سبب لارتفاع أسعار علبة السجائر للضعف، ووصول سعر السجائر الكليوباترا لـ 50 جنيها، أمر غير مبرر، لافتا إلى أن هناك من يتلاعب في الأسعار.