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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى فتحي يستمر مع بيراميدز.. رسميًا

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف بيراميدز عن استمرار مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد شرائه نهائيًا من التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

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ونجح بيراميدز في الحصول على توقيع مصطفى فتحي على عقود انتقاله بصفة نهائية لصفوف السماوي لعدة سنوات مقبلة، عقب انهاء النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

ويعد فتحي أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي، حيث سجل العديد من الأهداف بقميص بيراميدز في مختلف البطولات.

أرقام مصطفى فتحي مع بيراميدز

خاض مصطفى فتحي ٣١ مباراة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سجل ٩ أهداف وصنع ٥، كما شارك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ٤ أهداف، وسجل هدفا كذلك في بطولة كأس مصر.

في سياق متصل، شدد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز على أن النادي كان حريصا على الاحتفاظ بمصطفى فتحي في صفوف الفريق خاصة وأنه أحد أهم لاعبي الفريق والكل شاهد ما قدمه في الموسم الماضي، والنادي حريص على دعم صفوفه بأفضل اللاعب خاصة في ظل التحضير لموسم جديد قوي للغاية، يشهد المشاركة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات المحلية والتي يسعى النادي للتتويج بها جميعا.

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