أحمد فؤاد سليم يشعل جدلا عن تأثره بالمسيحية "أجراس الكنيسة أثرت في مشاعري"

أستعاد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم ذكرياته طفولته منذ الصغر بمشاركته في أحد العروض المسرحية داخل كنيسة، وتأثره بتعاليم المسيحية، بالرغم من ديانته الإسلامية.

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم "كنا بنعمل مسرحية اسمها الهداية تبع المسيحيين"

كشف أحمد فؤاد سليم من خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON قائلا: "كنا بنعمل مسرحية اسمها الهداية تبع المسيحيين، في الجامعة الكاتدرائية قبل ما تتحول إلى الكنيسة الكبيرة الموجودة في الدمرداش حاليا".

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم "أجراس الكنيسة أثرت في مشاعر"

وتابع أحمد فؤاد سليم : "أنا رجل مسلم وثقافتي إسلامية، لكن أجراس الكنيسة أثرت في مشاعر هذا الولد الصغير وبكى وأثر في كل الموجودين، وتأثر بالمثل العليا الموجودة في الديانة المسيحية".

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم عن فنانه المفضل"أنتوني كوين"

وأشار أحمد فؤاد سليم في حديثه ردا على سؤال عن الممثل الذي حظي بقدر كبير من تقديره ورغب في أن يكون مثله، قال أحمد فؤاد سليم: "أنتوني كوين، وكنا نزوغ من المدرسة ونروح نتفرج على الأفلام في السينما، وكان عندي عشق للتشخيص والتأثير في الآخرين".

أحمد فؤاد سليم

مسلسل انحراف

من ناحية أخري، يذكر أن أحمد فؤاد سليم شارك في بطولة مسلسل "انحراف"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة روجينا، وشاركها البطولة لوسي، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم الباب الأخضر

وعرض لأحمد فؤاد سليم مؤخرا فيلم "الباب الأخضر"، بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إخراج رؤوف عبد العزيز.