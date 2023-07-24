الأسباب الأمريكية «السبعة» لزيارة مصر

كشف موقع «travel off path» العالمى والذى يعد الأكبر من حيث الزيارة فى أمريكا الشمالية، والمختص فى الشأن السياحى، عن 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر هذا العام على رأسها الأمان التحول الرقمى وانخفاض تكلفة الحياة.

ولفت التقرير إلى استقبال مصر أكثر من 7 ملايين سائح، وسط توقعات لوصول العدد إلى 15 مليونا بحلول نهاية عام 2023، ما يشير إلى زيادة كبيرة عن 11.7 مليون زائر وصلوا فى عام 2022.

وذكر أن مصر تشتهر بالمدن الحيوية والمعالم القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة، موضحا أن هذه الأشياء لسيت الوحيدة التى تجذب السياح، حيث هناك عوامل أخرى تجذب السياحة من بينها الأسعار منوها إلى إمكانية الإستفادة من الأسعار المنخفضة، والتى تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة ووجهات العطلات , وبحسب خبراء فإن متوسط تكلفة الرحلة التى تستغرق أسبوعا واحدا 181 دولارا فقط للفرد

واضاف الموقع الأمريكى تقديم مصر تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السياح زيارتها حيث يمكن للمواطنين من 180 دولة (بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما فى المرة الواحدة، على الرغم من أنه يمكنهم دخول البلاد ومغادرتها عدة مرات كما يريدون , واعتبر الموقع أن الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات هو أكثر إغراء لراغبى استكشاف مصر

وقال إن استخدام بطاقات الائتمان لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية حيث إتاحة وزارة وزارة السياحة والآثار المصرية نظاما غير نقدى لإصدار التذاكر بالأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبى.

كما لفت النظرإلى فرصة زيارة فايكنغ أنطون الجديدة، وهى واحدة من أحدث وأفخم القوارب التى تم افتتاحها فى عام 2023 متابعا « الرحلة التى تستغرق 12 يوما (والتى تملكها وتشغلها رحلات نهر فايكنغ)، هى رحلة استكشافية ذهابا وإيابا تزور القاهرة والأقصر وقنا وإسنا وأسوان وإدفو والمزيد، وهى تجربة رائعة لرؤية مصر القديمة والحديثة فى كل مرة.

ونوه إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير فى نهاية العام، حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية فى العالم , سيحتوى على أكثر من 100000 قطعة أثرية، بما فى ذلك مجموعة كنز الملك توت عنخ آمون بأكملها.

وأكد الموقع الأميركى أن مصر ستظل وجهة آمنة للسياح على مستوى العالم، بما فى ذلك المناطق الشعبية الموجودة فى القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة , وذكر الموقع أن بإمكان الأمريكيين الآن الطيران مباشرة إلى مصر بفضل خط مصر للطيران نيويورك إلى القاهرة الجديد الذى تم إطلاقه فى يونيو 2023.