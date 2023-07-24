محافظ البحر الأحمر يعلن انتهاء تحديثات "الرنين المغناطيسي" بمستشفى الغردقة العام

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن انتهاء المرحلة الأخيرة من تحديث جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة للقطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم انتهاء أعمال التطوير والتحديث الكامل لجهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام، بعد فترة وجيزة جدًا قدرت بـ 30 يوم عمل فقط من العمل المتواصل والإشراف الكامل على التنفيذ. لتحسين جودة الفحوصات الطبية المتنوعة والشاملة التي يتطلبها المرضى بفضل التقنيات المتقدمة التي يتمتع بها الجهاز الجديد بعد التطوير.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لاحتياجات المواطنين بالمحافظة، وتم اتخاذها بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر . ليساهم جهاز الرنين المغناطيسي في تحسين جودة الخدمات الطبية ويعتبر زيادة إيجابية في توفير الرعاية الصحية المتميزة لسكان محافظة البحر الأحمر