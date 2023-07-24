كلام جرىء

الإثنين 24/يوليو/2023 - 10:28 م 7/24/2023 10:28:10 PM

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقيادة الابن البار الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس امناء الجامعة بالذكرى الـ 19 لرحيل الدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الجامعى، والتى لقبت بقاهرة المستحيل وسيدة التعليم الأولى.. وتعد خالدة الذكر الدكتورة سعاد كفافى واحدة من السيدات الفضليات اللاتى عاصرتهن وعملت معها عن قرب وكنت شاهدًا على جهودها العظيمة التى كانت تسعى من أجل تحقيقها فى مجال التربية والتعليم والتعليم العالى وكانت صاحبة مدرسة رائدة فى مجال التعليم وخدمة المجتمع وقد رحلت عن عالمنا فى عام 2004، بعد رحلة عطاء كبيرة، واقتحمت بكل شجاعة مجالات المشروعات الإنسانية والاجتماعية غير المسبوقة التى تستهدف فى المقام الأول «بناء الإنسان» وذلك بالاستثمار فى التعليم بما يصب فى مصلحة المجتمع عن طريق بناء جيل جديد من الخريجين متسلح بالعلوم والتكنولوجيا والخبرة الكافية التى تؤهلهم لاقتحام سوق العمل..ولا يسعنى هنا إلا أننى اذكر بكل خير ان هذه السيدة العظيمة تستحق اكثر من هذا لأنها قدمت الكثير والكثير ليس من اجل المجتمع فحسب بل من اجل الانسانية ويكفى انها اصرت على اختيار موقع مستشفى كلية الطب الذى يعد صرحا طبيا على الطريق الرئيس لمدينة السادس من اكتوبر وكان هدفها فى المقام الاول من ذلك هو خدم المواطنين والمارين على الطريق وتقديم الخدمات الطبية بالمجان لغير القادرين من جميع العاملين فى اكتوبر وغيرها من المدن ..وقد خاضت الدكتورة سعاد كفافى رحلة من النضال من أجل انشاء صرح تعليمى وكلية للطب ومستشفى جامعى لتكون دارًا للعلم والتعليم والطب.. وسعت الدكتورة سعاد كفافى بكل قوة من أجل صدور أول قرار جمهورى بانشاء أول جامعة خاصة فى مصر عام 96 لتكون صاحبة الفضل الأول فى توالى انشاء الجامعات الخاصة وتقديم تعليم متميز لأبناء مصر الباحثين عن فرصة للتعليم الجامعة فى الوقت الذى كان يعانى فيه الطلاب من ضيق الفرص المتاحة أمامهم للقبول بالجامعة ويضطرون الى السفر للخارج والتعرض لمخاطر الغربة من أجل القبول بالجامعة.. ولا أحد ينكر أن هذه الجامعة كانت قاطرة الجامعات الخاصة فى مصر وبعدها توالى إنشاء الجامعات واستطاعت الدكتورة الراحلة سعاد كفافى أن تصنع طفرة ونقلة نوعية فى التعليم، فقد كانت ترفع شعار: «التعليم هو الطريق الوحيد لنهوض أى أمة»، وحرصت على دعم أجيال المستقبل من الإخصائيين والمعلمين والمدربين رفيعى المستوى فى إطار رؤية على درجة فائقة من الحرص والوعى، كما كانت حريصة على تقديم بيئات تعليمية جديدة ومناهج تدريسية مبتكرة فى كل أطروحاتها التربوية، وكان لدى الراحلة رؤى للكشف عن حلول جذرية للمشكلات والصعوبات فى مجال اهتماماتها، هذا فضلا عن تميزها فى التواصل والاتسام بروح الابتكار والإبداع.. وتعد ذكرى الدكتور سعاد كفافى رائدة التعليم فرصة لكى يرى القادرون فى بلدنا كيف أن سيدة من سيدات مصر الفضليات فكرت فيما يمكن أن تقدمه لبلدها وأبناء مصر فقررت ان تستثمر فى التعليم وان تدعو للاستثمار فى الانسان وأن تبدأ بنفسها لتقوم هذه الجامعة والمؤسسات التابعة لها بكل ما يرتبط باسمها من القيم الباقية.. وللحديث بقية ان كان فى العمر بقية.

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