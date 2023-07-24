سابيتزر يعلق على انضمامه لـ بوروسيا دورتموند

علق النمساوي مارسيل سابيتزر، على انتقاله بشكل رسمي لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأكد سابيتزر أنه سعيد بالانضمام للجراد الأصفر خلال الفترة المقبلة، بعدما انضم للفريق بشكل رسمي قادمًا من صفوف بايرن ميونخ.

سابيتزر: لا أطيق الانتظار

سابيتزر

تحدث سابيتزر في تصريحات عبر الموقع الرسمي لدورتموند، حيث قال: "لا أطيق الانتظار للانضمام إلى للجراد الأصفر وارتداء قميصه".

وتابع: "المناقشات مع مدربي بوروسيا دورتموند كانت جيدة للغاية، كما أظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة".

وأتم مارسيل سابيتزر تصريحاته: "أريد أن أقوم بدوري للتأكد من أن بوروسيا دورتموند يحقق أهدافه وأن لديه كل الأسباب للاحتفال بشيء خاص مع الجماهير مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

في سياق متصل، شدد بوروسيا دورتموند في بيان رسمي عبر موقعه أن سابيتزر وقع على عقود انتقاله للفريق حتى صيف 2027 المقبل.

وأوضح دروتموند في بيانه أن اللاعب النمساوي سيلحق ببعثه الفريق التي سافرت للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل، بعدما نجح في اجتياز الكشف الطبي.

وكانت مفاوضات بوروسيا دورتموند مع نجم بايرن ميونخ السابق قد شهدت مرونة كبيرة، خاصة بعدما أتم الثنائي الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالتعاقد.

الجدير بالذكر أن عدد من التقارير الصحفية الألمانية قد أكدت صفقة سابيتزر لبوروسيا دورتموند ستكلف خزينة الجراد الأصفر ما يقرب من 19 مليون يورو.