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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

3 نصائح ضرورية تمنع إصابة السيدات بالإمساك خلال الحمل.. الماء السر

نصائح تقي النساء
نصائح تقي النساء من الإمساك خلال فترة الحمل

فترة الحمل من أكثر الفترات الحرجة والشاقة التي تمر بها السيدات، نظرًا للتغيرات الهرمونية التي يتعرضن لها بشكل ملحوظ، فضلًا عن الأمراض المزمنة التي قد تصاحبهن طوال شهور الحمل.

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نصائح تقي النساء من الإمساك خلال فترة الحمل

ووفقا لما ذكره موقع "everydayhealth"، تتسبب فترة الحمل فى شعور الكثير من النساء بالتعب، فبالإضافة إلى التغييرات التي يتعرضن لها بشكل كلي في الجسم و الشكل، قد تعاني  معظم الأمهات الحوامل من الإمساك بشكل دائم طوال التسعة أشهر.

نصائح تقي النساء من الإمساك خلال فترة الحمل

وبحسب الأطباء، يكمن السبب الرئيسي في إصابة النساء بالإمساك إلى عدم إهتمامهن بتناول الأطعمة التي تساعدهن في تجنب الاصابة بالإمساك.

وفيما يلي، إليكِ بعض النصائح التي تساعد النساء الحوامل في التخلص من الإمساك خلال فترة الحمل:

1- الإفراط في تناول الماء، على ألا تقل عن 2 لتر يوميًا. 

2- الإفراط في تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف مثل الخيار، والخس ، والبرتقال ، والكيوي . 

3- ممارسة رياضة المشي بشكل دائم مما يسهل عملية التبرز ويمنع الإصابة بالإمساك. 

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