يفضل الكبار والصغار تناول الشاورما لمذاقها الشهي وهذا ما يدفع الأمهات إلى البحث عبر الانترنت على طريقة تحضيرها كالمطاعم لأرضاء أبنائها وأفراد أسرتها.

وتحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكٍ وصفة لتوفير ميزانتك وحضري طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت بخطوات سهلة.

المقادير

- صدر الدجاج : 5 صدور (مقطع شرائح رفيعة)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الكركم : رشّة

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- لبن زبادي : كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون، وزيت الزيتون.

أضيفي الكمون، والملح، والكركم، والبابريكا، والفلفل، وبودرة الثوم والبصل، وقلبي المزيج حتى يتجانس تماماً.

ضعي المزيج في وعاء عميق، وأضيفي شرائح الدجاج وقلبي جيداً حتى تتغطى الشرائح بالتتبيلة كاملة، ثم غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة واتركيه لحوالي 5-6 ساعات.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة سخني الزيت النباتي، وأضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلبيها حتى تتحمر وتنضج.

قدمي شاورما الدجاج في ساندويشات أو في أطباق بجانب سلطة طحينة.